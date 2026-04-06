El presidente Donald Trump dijo el lunes que en total se utilizaron más de 170 aeronaves militares estadounidenses para rescatar a los dos pilotos de un avión de combate derribado en Irán.

Trump dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca que se emplearon 21 aeronaves en la operación para recuperar al primer miembro de la tripulación y otras 155 en la segunda misión de rescate.

Añadió que dos aviones de transporte quedaron atrapados en la arena y tuvieron que ser destruidos.

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