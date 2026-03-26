El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que aún no tiene claro si hará cumplir el plazo que fijó para que Irán abra el estrecho de Ormuz antes del viernes, ya que la decisión dependerá del avance de las negociaciones en curso.

Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea prorrogar nuevamente el plazo, Trump señaló que hará lo que le recomienden sus negociadores: el vicepresidente, JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

“Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no”, dijo.

Aunque el plazo vence mañana, Trump afirmó que todavía hay “mucho tiempo”, dado que un día en el “tiempo de Trump” es “una eternidad”.

Trump dio un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

El Gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Teherán lo ha rechazado.