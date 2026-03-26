Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
/ WILL OLIVER / POOL
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que aún no tiene claro si hará cumplir el plazo que fijó para que Irán abra el estrecho de Ormuz antes del viernes, ya que la decisión dependerá del avance de las negociaciones en curso.

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