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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump escucha durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump escucha durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que por ahora no quiere negociar con Irán, aunque reveló que representantes de ambos países mantuvieron contactos hoy mismo y aseguró que Teherán sigue buscando un acuerdo con Washington.

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