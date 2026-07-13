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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofrece unas palabras a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 13 de julio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofrece unas palabras a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 13 de julio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán quería continuar las negociaciones pese a que, según dijo, ambos países habían alcanzado un “acuerdo” dos días antes, en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.

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