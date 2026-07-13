El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán quería continuar las negociaciones pese a que, según dijo, ambos países habían alcanzado un “acuerdo” dos días antes, en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.

“Creo que tuvimos un acuerdo con ellos hace dos días, pero ellos querían seguir negociando”, aseguró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin ofrecer detalles sobre el supuesto pacto ni sobre las condiciones del mismo.

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Trump aseguró que, pese a las conversaciones con Teherán, su Gobierno no llegó a cerrar un acuerdo definitivo porque Irán habría optado por prolongar el diálogo.

El mandatario no explicó qué puntos incluía el supuesto entendimiento alcanzado “hace dos días” ni quiénes participaron en esas negociaciones.

El presidente estadounidense insistió en que la presión sobre Irán continuará mientras no exista un pacto que satisfaga a Washington y defendió el uso combinado de medidas económicas y acciones militares como mecanismo para forzar a Teherán a aceptar sus condiciones.

Trump afirmó que su objetivo sigue siendo evitar que Irán desarrolle o mantenga capacidades que considera una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.

La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz”, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El mandatario estadounidense afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20 % de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró “hasta nuevo aviso” tras los recientes ataques estadounidenses.

Trump sostuvo que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato y aseguró que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho, mientras Irán ha respondido a los ataques con acciones contra países aliados de Washington en la región.

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El presidente Donald Trump dijo el viernes 10 de julio que Estados Unidos "arrasará por completo" a Irán si el gobierno de ese país intenta o logra asesinarlo. (AFP)

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