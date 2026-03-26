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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el 26 de marzo de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER).
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump consideró el jueves que tomar el control del petróleo iraní es una “opción” al término de la guerra.

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