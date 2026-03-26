El presidente estadounidense Donald Trump consideró el jueves que tomar el control del petróleo iraní es una “opción” al término de la guerra.

“Es una opción”, dijo el presidente estadounidense, interrogado sobre esta posibilidad durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca.

“En Venezuela lo hicimos muy bien (...) es como una especie de empresa conjunta” para explotar el petróleo, comentó, en alusión a la captura del presidente Nicolás Maduro y a los cambios que emprendió el nuevo gobierno en Caracas.

Trump también urgió a Irán a negociar “en serio” una salida a la guerra antes de que “sea demasiado tarde” pero, según un medio estatal iraní, la república islámica ya le hizo llegar una contrapropuesta y espera contestación.

Según Trump los negociadores iraníes quieren alcanzar un acuerdo pese a los desmentidos públicos, que él atribuye al “miedo” de los negociadores a “ser asesinados por su propia gente”.

Pero para su gusto el diálogo no avanza suficientemente rápido.

“Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡NO HABRÁ VUELTA ATRÁS y no será nada bonito!”, escribió el presidente republicano en su plataforma Truth Social.

La Casa Blanca ve “fuertes indicios” de poder convencer a Irán, que al parecer ha dado algunos pasos conciliadores.