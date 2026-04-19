La Armada estadounidense abrió fuego contra un carguero iraní en el Golfo de Omán que intentaba romper el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y tomó el control del mismo, afirmó Donald Trump el domingo en su red Truth Social.

El carguero Touska, con bandera iraní, “intentó evadir nuestro bloqueo marítimo y las cosas no les salieron bien”, escribió el presidente estadounidense.

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Un destructor estadounidense interceptó el carguero “en el Golfo de Omán y le advirtió que se detuviera”, pero ante la negativa de la tripulación, el buque de guerra disparó contra la sala de máquinas. Ahora “tenemos la custodia total del buque”, aseguró Trump.

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