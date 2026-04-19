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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 18 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALLISON ROBBERT)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 18 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALLISON ROBBERT)
Por Agencia AFP

La Armada estadounidense abrió fuego contra un carguero iraní en el Golfo de Omán que intentaba romper el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y tomó el control del mismo, afirmó Donald Trump el domingo en su red Truth Social.

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