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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en el foro FII Priority. (EFE/ La Casa Blanca).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en el foro FII Priority. (EFE/ La Casa Blanca).
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, estaría dispuesto a dejar el desbloqueo del estrecho de Ormuz de lado para centrarse en la ofensiva contra los objetivos militar y el arsenal de Irán, según publicó este martes el periódico neoyorquino The Wall Street Journal.

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