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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la celebración del Día de la Independencia de Grecia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 26 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la celebración del Día de la Independencia de Grecia en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 26 de marzo de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

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