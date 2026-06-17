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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmando el acuerdo con Irán junto a su homólogo de Francia Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, Francia, el 17 de junio de 2026. (X @Scavino47 / EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmando el acuerdo con Irán junto a su homólogo de Francia Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, Francia, el 17 de junio de 2026. (X @Scavino47 / EFE)
/ @Scavino47
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que firmó el acuerdo con Irán mientras se encontraba en el Palacio de Versalles, Francia, sin dar más detalles sobre la firma.

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