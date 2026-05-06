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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de mayo de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS)
/ YURI GRIPAS / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habría suspendido el operativo militar ‘Proyecto Libertad’ para asegurar militarmente el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, debido a que Arabia Saudita suspendiera la capacidad de las fuerzas armadas norteamericanas para utilizar sus bases y espacio aéreo, debido a molestias del reino, de acuerdo con la cadena NBC.

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