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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los medios de comunicación antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Miami, Florida, el11 de abril de 2026. (EFE/BONNIE CASH).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla con los medios de comunicación antes de partir de la Casa Blanca rumbo a Miami, Florida, el11 de abril de 2026. (EFE/BONNIE CASH).
Por Agencia AFP

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