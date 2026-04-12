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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el domingo su amenaza de destruir las centrales eléctricas de Irán y otras infraestructuras energéticas civiles si no se alcanza un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio.
“Podría acabar con Irán en un solo día”, declaró Trump en Fox News. “Podría acabar con todo su sistema energético, con todas y cada una de sus centrales, sus centrales eléctricas, lo cual es algo muy importante”.
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