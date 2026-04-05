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El presidente de Estados Unidos Donald Trump señala mientras habla en Verst Logistics en Hebron, Kentucky, el 11 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump señala mientras habla en Verst Logistics en Hebron, Kentucky, el 11 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump pareció posponer otras 24 horas el domingo su ultimátum a Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz, fijándolo ahora para la medianoche GMT del miércoles.

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