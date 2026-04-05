El presidente Donald Trump pareció posponer otras 24 horas el domingo su ultimátum a Irán para que reabra el Estrecho de Ormuz, fijándolo ahora para la medianoche GMT del miércoles.

“¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!” (00H00 GMT del miércoles), escribió simplemente en su plataforma Truth Social.

A finales de marzo, el presidente estadounidense ya había pospuesto su ultimátum por diez días, estableciéndolo a las 00H00 GMT del martes.

El domingo por la mañana declaró a Fox News que había una “buena posibilidad” de llegar a un acuerdo con Irán el lunes.

“Creo que hay una buena posibilidad mañana” de tener un acuerdo, dijo durante una entrevista telefónica con un reportero de la cadena conservadora.

Si ese acuerdo fracasara, “veremos cómo se derrumban puentes y centrales eléctricas por todo” Irán, amenazó.

En la misma entrevista, garantizó “inmunidad” a los negociadores iraníes para que no fueran blanco de ataques estadounidenses e israelíes.

Según el presidente, las negociaciones no abordan la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que, según dijo, Teherán ha abandonado esa idea.

“Lo importante es que no tendrán un arma nuclear. Ni siquiera están negociando sobre ese tema. Es muy sencillo, ya lo han aceptado. La mayoría de los puntos se han aceptado”, afirmó, según el periodista de Fox News Trey Yingst.

Estrecho de Ormuz

Trump, que realizó varias llamadas telefónicas a medios estadounidenses el domingo por la mañana, instó nuevamente a Teherán a reabrir el Estrecho de Ormuz en una entrevista con el Wall Street Journal.

“Si quieren mantenerlo cerrado, perderán todas las centrales eléctricas y todas las demás instalaciones que tienen en el país”, declaró.

Al preguntársele para cuándo preveía el fin del conflicto, Donald Trump respondió: “Se lo haré saber pronto”.

“Pero estamos en una posición muy sólida, y ese país (por Irán) va a necesitar 20 años para reconstruirse”. “Si tienen suerte, si es que aún les queda un país”, añadió.

“Y si no hacen algo antes del martes por la noche, no les quedarán centrales eléctricas ni puentes en pie”, amenazó.

En una entrevista con ABC, el presidente estadounidense también afirmó que el fin de la guerra era cuestión de días, no de semanas, pero que, de no llegarse a un acuerdo, lanzaría una campaña de ataques aéreos a gran escala.

Al preguntársele si pondría algún límite a estos ataques, respondió: “Muy pocos”.

Kurdos

Le dijo igualmente a Fox News que Estados Unidos había intentado —en una fecha no especificada— enviar armas a manifestantes en Irán contra el gobierno, a través de grupos kurdos de la región.

A finales de diciembre estalló en Irán un movimiento de protesta debido al aumento del costo de vida, que posteriormente se extendió y derivó en manifestaciones antigubernamentales.

“Enviamos armas a los manifestantes, muchas”, declaró Trump el domingo, antes de añadir: “Creo que los kurdos tomaron las armas”.

A finales de marzo, un alto funcionario del Kurdistán iraquí declaró a la AFP que Washington no estaba armando a los grupos kurdos iraníes en el exilio en la región.

“No hemos visto ningún intento por parte de Estados Unidos, de ninguna rama de Estados Unidos, de armar a los grupos de oposición iraníes en Kurdistán, absolutamente ninguno”, afirmó Qubad Talabani, viceprimer ministro de la región autónoma del Kurdistán.