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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la Cumbre de la Iniciativa de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés) en Miami Beach, Florida, el 27 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la Cumbre de la Iniciativa de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés) en Miami Beach, Florida, el 27 de marzo de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con “coraje” y “tomen” el estrecho de Ormuz: “lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo”, insistió en un post en Truth Social.

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