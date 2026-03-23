El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que ordenó posponer los ataques contra infraestructura energética de Irán con los que había amenazado, tras mantener “conversaciones muy buenas y productivas” con Teherán, que continuarán esta semana.

En los últimos dos días, Estados Unidos e Irán “han mantenido conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”, escribió Trump a primera hora del lunes en su red Truth Social.

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“Basándome en el tenor y el tono” de las conversaciones, que “continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra a posponer cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones en curso”, agregó.

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