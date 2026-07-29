El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de julio de 2026. (CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de julio de 2026. (CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP)
/ CHIP SOMODEVILLA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles que su país responderá con contundencia a los ataques de Irán contra intereses estadounidenses en Oriente Medio, pese a que Washington había suspendido sus bombardeos contra territorio iraní.

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