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Trump publica un video de IA que muestra destrucción de la isla iraní de Kharg.
Trump publica un video de IA que muestra destrucción de la isla iraní de Kharg.
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este domingo un video generado con inteligencia artificial en Truth Social, en el que se muestra la destrucción de la isla iraní de Kharg, principal terminal petrolera del país.

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