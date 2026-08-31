El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió este domingo un video generado con inteligencia artificial en Truth Social, en el que se muestra la destrucción de la isla iraní de Kharg, principal terminal petrolera del país.

Las imágenes simulan bombardeos: un tanque de almacenamiento y un petrolero explotan, vistos desde una aeronave. El mensaje dice: “¡La isla de Kharg siendo hecha añicos!!! Presidente DJT”.

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La publicación llega horas después del primer ataque estadounidense contra objetivos iraníes en un mes, que alcanzaron la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

US President Donald Trump shared on social media two artificial intelligence (AI)-generated videos depicting missiles striking Iran's Kharg Island while proclaiming: "Kharg Island being blown to smithereens!!! President DJT" pic.twitter.com/A0aoFpduLL — The Cradle (@TheCradleMedia) August 31, 2026

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el bombardeo sobre la iraní Larak tuvo como objetivo destruir cohetes cargados con minas marinas que la Guardia Revolucionaria iraní pretendía colocar en el estrecho, vía estratégica para el transporte global de petróleo.

“Irán generó la amenaza y el ejército estadounidense la eliminó para proteger a los marinos civiles, al transporte marítimo comercial y al libre flujo del comercio mundial”, señaló el organismo.

En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado con misiles y drones las bases de Al Azraq y Rey Hussein, en Jordania. Sin embargo, el Ejército jordano informó que sus sistemas de defensa interceptaron los ocho misiles lanzados, sin causar daños ni víctimas.

La isla de Kharg, por su parte, ha sido en varias ocasiones blanco de amenazas de Trump desde el inicio de la guerra que Estados Unidos e Israel libran contra Irán.

La isla concentra la mayor parte de las exportaciones petroleras iraníes, lo que la convierte en un objetivo de alto valor simbólico y económico. Por ello, en julio, un bombardeo estadounidense ya había alcanzado sus instalaciones, dejando al menos ocho militares iraníes muertos.

Trump justificó entonces esa escalada acusando a Teherán de amenazar la libertad de navegación en Ormuz.