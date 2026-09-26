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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saluda con la mano mientras se dirige a abordar el Marine One al partir del Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington D. C., el 26 de septiembre de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saluda con la mano mientras se dirige a abordar el Marine One al partir del Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington D. C., el 26 de septiembre de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ha rechazado el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra.

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