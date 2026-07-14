Por Roger Zuzunaga Ruiz

La propuesta de Donald Trump de cobrar un 20 % a los barcos que cruzaran el estrecho de Ormuz duró apenas un día. Tras anunciar el lunes que Estados Unidos impondría esa tarifa como contraprestación por garantizar la seguridad de la principal ruta petrolera del mundo, el martes el presidente retiró la medida y la sustituyó por un esquema de acuerdos comerciales e inversiones con los Estados del Golfo. El rápido cambio de postura alimenta las dudas sobre la consistencia de su estrategia hacia Ormuz, especialmente después de que Washington criticara cualquier intento de Irán de obtener beneficios económicos por el control de ese paso marítimo.

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