De acuerdo con el portal Axios, la administración Trump pidió el lunes a Israel que no realice más ataques contra instalaciones energéticas en Irán, particularmente la infraestructura petrolera.

Israel atacó depósitos de combustible y refinerías en Teherán durante la madrugada del 7 y 8 de marzo. Estos bombardeos provocaron incendios masivos que generaron una densa nube tóxica, oscureciendo el cielo de tal manera que, según los testimonios de los residentes, “el día parecía noche”.

Una explosión se produce tras los ataques cerca de la Torre Azadi, cerca del Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán, el 7 de marzo de 2026.(Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

El humo del incendio en la refinería de petróleo de Teherán cubre el horizonte de la ciudad el 8 de marzo de 2026, tras los bombardeos de Israel contra Irán. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Además, los mercados reaccionaron con una fuerte subida del precio del barril de petróleo, que superó los 100 dólares.

Axios remarcó que desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, esta fue la primera vez en que la administración Trump frena a Israel.

Según el Canal 12 de Israel, el mensaje de Washington fue transmitido a los principales líderes políticos israelíes, así como al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), teniente general Eyal Zamir.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en el Trump National Doral en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

Las fuentes de Canal 12 dijeron la administración Trump esbozó tres motivos principales para la solicitud.

En primer lugar, los funcionarios habrían argumentado que los ataques a la infraestructura energética en última instancia perjudican al pueblo iraní, una gran parte del cual se opone al régimen y apoya la campaña militar en su contra. Sin embargo, los ciudadanos podrían cambiar de opinión, repudiar la ofensiva y pasar a respaldar al gobierno iraní.

En segundo lugar, Estados Unidos habría explicado que Trump espera cooperar con un posible futuro gobierno iraní en el sector petrolero después de la guerra, una situación similar a la que pasó con Venezuela tras el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses.

La tercera razón sería que Estados Unidos teme que una respuesta iraní podría incluir ataques a gran escala a la infraestructura petrolera y energética en todo el Golfo, lo que desencadería un impacto económico mundial.

Además, una fuente estadounidense le dijo al Canal 12 que Trump ve los ataques a las instalaciones petroleras y energéticas de Irán como una “opción apocalíptica” que sólo se utilizaría si la República Islámica ataca primero las instalaciones petroleras del Golfo.

En este punto, cabe precisar que Irán ya atacó con drones instalaciones energéticas en el Golfo, pero no causó daños significativos.

La evolución de la guerra. (EFE).

Trump habló el lunes y advirtió que Irán será golpeado “20 veces más fuerte” si daña los suministros mundiales de petróleo.

Axios indicó que un funcionario israelí dijo que “EE.UU. nos pidió que les notificáramos con antelación sobre cualquier ataque futuro a instalaciones petroleras en Irán”.

Además, en Estados Unidos el influyente senador republicano Lindsey Graham, quien respalda la guerra, también criticó los ataques israelíes a los depósitos de combustible de Irán.

“Por favor, tengan cuidado con los objetivos que elijan. Nuestro objetivo es liberar al pueblo iraní de una manera que no les impida comenzar una vida nueva y mejor cuando este régimen colapse. La economía petrolera de Irán será esencial para ese esfuerzo”, escribió Graham en X.

Diferencias estratégicas

Grandes columnas de humo se elevan desde incendios junto a la Torre Azadi tras los ataques cerca del Aeropuerto Internacional de Mehrabad en Teherán el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

El analista internacional Francisco Belaunde Matossian consideró que el malestar de Trump con Israel por los ataques contra la infraestructura petrolera de Irán revela diferencias estratégicas y falta de coordinación entre Washington y el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu en el desarrollo de la guerra.

Según Belaunde, Estados Unidos no habría definido con claridad los objetivos de la ofensiva, lo que contrasta con la estrategia más definida que, a su juicio, sí tendría Israel.

“Todo este ataque y esta guerra parecen haberse iniciado sin objetivos claros por parte de Estados Unidos. Las declaraciones de Washington han sido bastante contradictorias respecto a qué se busca exactamente”, afirmó. Para el analista, esa ambigüedad refleja una falta de planificación rigurosa, lo que también explicaría las tensiones con Israel al momento de coordinar las operaciones.

En cambio, sostuvo que el gobierno israelí “sí parece tener bastante claro cuáles son sus propios objetivos”, lo que habría llevado a que actúe de forma más autónoma en algunos ataques, como los dirigidos contra instalaciones petroleras iraníes.

El factor petróleo en la molestia de Trump

Una nube de humo oscuro envuelve vehículos destruidos cerca de un incendio en curso luego de un ataque aéreo nocturno en la refinería de petróleo de Shahran en el noroeste de Teherán, el 8 de marzo de 2026. (AFP) / -

Belaunde indicó que el enojo del mandatario estadounidense podría estar vinculado a dos preocupaciones centrales relacionadas con el petróleo.

La primera es el impacto inmediato en los precios internacionales. “Después de los ataques, el precio del barril empezó a subir, y eso puede generar problemas internos para Trump”, explicó.

La segunda tiene que ver con un posible escenario posterior a la guerra. Según el analista, Trump podría estar pensando en preservar la industria petrolera iraní si eventualmente Estados Unidos busca participar en su explotación o reconstrucción.

“Si él está considerando algo similar a lo que intentó con el petróleo de Venezuela, necesita que la industria petrolera de Irán no esté destruida, sino prácticamente intacta”, señaló.

Una alianza con tensiones potenciales

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) se toma de la mano y habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el Parlamento israelí, la Knéset, el 13 de octubre de 2025. (Foto de Chip Somodevilla / AFP). / CHIP SOMODEVILLA

Belaunde también recordó que en Washington incluso se ha mencionado la posibilidad de que Estados Unidos haya sido “arrastrado” al conflicto por Israel, una idea que ha sido mencionada por el secretario de Estado Marco Rubio.

En ese contexto, consideró posible que la relación entre Trump y Netanyahu enfrente fricciones si Israel continúa realizando operaciones militares sin coordinación con la Casa Blanca.

“No sería extraño que Trump intente forzar a Netanyahu a frenar la guerra si ve que el conflicto empieza a afectarlo seriamente en el plano interno”, afirmó.

El analista recordó que, pese a su capacidad militar, Israel sigue dependiendo en parte del suministro de armas de Estados Unidos, lo que le da a Washington una herramienta de presión. De hecho, el Congreso estadounidense evalúa actualmente nuevas ventas de municiones a Israel.

Irán apuesta por el caos en la región

Los ataques en el Estrecho de Ormuz. (AFP).

Sobre la respuesta de Irán y las amenazas con respecto al vital Estrecho de Ormuz, Belaunde señaló que el régimen considera el conflicto como una amenaza existencial, por lo que estaría dispuesto a endurecer su estrategia si continúan los ataques.

En ese ámbito, explicó que acciones como la amenaza a petroleros y al tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz forman parte de una estrategia prevista desde hace tiempo para generar presión internacional.

“Si Estados Unidos e Israel continúan con los ataques, Irán también va a endurecer su respuesta y tratará de generar caos en la región”, indicó.

No obstante, agregó que Teherán podría reducir la intensidad de sus acciones si percibe señales de retroceso por parte de sus adversarios, aunque advirtió que la descentralización del mando militar iraní podría dificultar una moderación rápida de las operaciones.

En su opinión, ese esquema —que otorga mayor autonomía a comandantes regionales— fue diseñado precisamente para garantizar la continuidad de las respuestas militares incluso si el mando central resulta afectado por bombardeos y hasta eliminado.