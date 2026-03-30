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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a agricultores y ganaderos durante un evento en el jardín sur de la Casa Blanca, el 27 de marzo de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a agricultores y ganaderos durante un evento en el jardín sur de la Casa Blanca, el 27 de marzo de 2026. (EFE/EPA/SHAWN THEW).
/ SHAWN THEW / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantea ordenar una operación militar con tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán con el objetivo de extraer casi 1.000 libras (unos 450 kilos) de uranio de ese país, informa este lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ).

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