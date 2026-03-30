El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se plantea ordenar una operación militar con tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán con el objetivo de extraer casi 1.000 libras (unos 450 kilos) de uranio de ese país, informa este lunes el diario The Wall Street Journal (WSJ).

La operación, sobre la que Trump no ha tomado aún una decisión, podría alargar la guerra más de lo previsto por la Casa Blanca y expondría directamente a los militares estadounidenses a las probables represalias de Irán, indica el diario, que cita a fuentes oficiales de EE.UU.

“Nos van a entregar el polvo nuclear”, dijo Trump en declaraciones a periodistas este domingo, sin mencionar la posible operación para hacerse con el uranio.

El Gobierno iraní ha confirmado que cuenta con unos 440 kilos de material nuclear enriquecido al 60 %, un nivel de pureza que se considera cercano al 90 % necesario para la fabricación de armas nucleares, un objetivo que Irán asegura no perseguir pero que temen tanto Estados Unidos como Israel.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) denuncia que desde 2019 se le ha denegado el acceso a las instalaciones de Irán, aunque cree que las reservas de uranio pueden seguir estando en dos de los tres sitios que Estados Unidos e Israel atacaron en junio pasado: un complejo de túneles en Isfahán y un depósito en Natanz.

Para acceder a esos lugares y extraer el uranio, las fuerzas especiales estadounidenses tendrían, primero, que volar hasta esos puntos, probablemente bajo el fuego de misiles tierra-aire y drones iraníes, indica el diario neoyorquino.

Una vez allí, “las tropas de combate tendrían que asegurar el perímetro para que los ingenieros, provistos de maquinaria de excavación, pudieran rastrear los escombros y comprobar si hay minas o trampas explosivas”, añade el periódico.

Los expertos consultados por el WSJ creen que el uranio enriquecido estará probablemente almacenado en unos 40 a 50 cilindros parecidos a botellas de buceo, por lo que se necesitaría colocarlos en contenedores de transporte y llenar con ellos varios camiones.

La operación podría tardar una semana en completarse, y requeriría posiblemente la habilitación de un aeródromo improvisado para sacar del país el material nuclear, un proceso extremadamente arriesgado.

“No se trata de una operación rápida, de entrar y salir”, afirmó al periódico el general retirado Joseph Votel, antiguo comandante del Mando Central de EE.UU. y del Mando de Operaciones Especiales de EE.UU.

Como alternativa, Estados Unidos podría intentar conseguir el uranio enriquecido de Irán en el marco de unas negociaciones de paz, una posibilidad sobre la que hay precedentes históricos: en 1994, extrajeron ese material de Kazajistán y en 1998 lo hicieron de Georgia, recuerda el periódico.

Mientras, Irán advirtió este domingo a Estados Unidos de que cualquier operación terrestre contra el país terminará con la “humillante captura” de sus tropas, que serán “alimento para los tiburones del golfo Pérsico”.