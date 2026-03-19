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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump saluda mientras sube al Air Force One en la base aérea de Dover, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump saluda mientras sube al Air Force One en la base aérea de Dover, el 18 de marzo de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí sabía que Israel planeaba atacar las instalaciones gasísticas de South Pars, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Qatar, informaron este jueves medios estadounidenses.

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