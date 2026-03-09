Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda sobre el Compromiso de Protección al Contribuyente en la Sala del Tratado Indio del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, cerca de la Casa Blanca, el 4 de marzo de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes en una entrevista con la cadena CBS que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” y que está considerando “tomar el control” del estrecho de Ormuz, por el que afirma que ya están transitando buques.

