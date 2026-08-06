Resumen
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica que Teherán mantiene cerrada desde el inicio de la guerra con Irán, podría reabrirse “pronto”.
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