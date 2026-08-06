icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un acto de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 6 de agosto de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asiste a un acto de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 6 de agosto de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica que Teherán mantiene cerrada desde el inicio de la guerra con Irán, podría reabrirse “pronto”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.