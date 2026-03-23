Dos proyectiles impactaron la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según reportó la agencia iraní Fars.

Iran: West Isfahan, footage shows massive explosions. pic.twitter.com/R1n57KV8II — Open Source Intel (@Osint613) March 23, 2026

La información de estos impactos llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su decisión de aplazar cualquier ataque a infraestructura energética iraní durante los próximos cinco días.

Información en desarrollo...