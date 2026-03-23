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Misiles impactan en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, durante la madrugada del 24 de marzo de 2026.
Misiles impactan en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, durante la madrugada del 24 de marzo de 2026.
Por Agencia EFE

Dos proyectiles impactaron la madrugada de este martes contra un gasoducto de una planta energética de Jorramshahr, en el suroeste de Irán, y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán, en el centro del país, según reportó la agencia iraní Fars.

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