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Resumen

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Un soldado iraquí hace guardia al norte de Bagdad (Irak), en una imagen de archivo. Foto: EFE/Ali Abbas
Un soldado iraquí hace guardia al norte de Bagdad (Irak), en una imagen de archivo. Foto: EFE/Ali Abbas
Por Agencia EFE

Dos drones cargados de explosivos lanzados este lunes desde Irán alcanzaron la oficina del primer ministro de la región del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, una acción que no causó víctimas, informaron fuentes oficiales.

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