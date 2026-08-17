Dos drones cargados de explosivos lanzados este lunes desde Irán alcanzaron la oficina del primer ministro de la región del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, una acción que no causó víctimas, informaron fuentes oficiales.

“Dos drones cargados de explosivos, tipo ‘Hadid-110’, fueron lanzados desde Irán contra la sede del primer ministro de la región del Kurdistán y la residencia del director del servicio regional de Seguridad en el distrito de Pirmam, en la provincia de Erbil”, afirmó en un comunicado el Servicio Antiterrorista de la región del Kurdistán.

“Afortunadamente, los ataques no causaron víctimas”, se apunta en la nota.

La institución condenó “estos ataques en los términos más enérgicos, ya que son completamente inaceptables” y responsabilizó “plenamente a los autores por sus consecuencias”.

El propio Barzani confirmó en su cuenta oficial de X que su “oficina personal fue objeto de un ataque iraní con drones”.

“Condeno enérgicamente estas agresiones imprudentes e inaceptables”, dijo, y añadió que esta acción constituye “una peligrosa escalada y una amenaza directa a la seguridad y la estabilidad de la región”.

Un soldado iraquí, en una imagen de archivo. Foto: EPA/MURTAJA LATEEF

Igualmente, señaló que este ataque no “le disuadirá” de seguir cumpliendo con sus funciones.

Hasta el momento, Irán no ha reaccionado a esta información.

Estos ataques se producen un día después de que el digital estadounidense Axios informara de que Washington había recurrido a principios de este año al presidente de la región del Kurdistán, Nechirvan Barzani, para que actuara como enlace diplomático con la Guardia Revolucionaria iraní.

La región del Kurdistán iraquí ha sido atacada en más de 1.000 ocasiones por Irán y las milicias iraquíes proiraníes desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, lo que ha provocado la muerte de 32 personas, de acuerdo con el medio kurdo Rudaw.

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