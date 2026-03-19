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Imagen de segundos antes que que Israel atacara con una bomba a dos periodistas del canal ruso RT en el Líbano. (Captura de video / RT).
Imagen de segundos antes que que Israel atacara con una bomba a dos periodistas del canal ruso RT en el Líbano. (Captura de video / RT).
Por Agencia EFE

Dos periodistas rusos de la cadena RT resultaron heridos como consecuencia de un ataque israelí en el Líbano, informó hoy el propio medio.

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