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Resumen

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Imagen de archivo de un petrolero en llamas en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE
Imagen de archivo de un petrolero en llamas en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Dos buques petroleros de propiedad griega fueron atacados por misiles de origen desconocido mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán, informó este lunes el diario heleno ‘Kathimerini’.

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