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Un avión Airbus A380 de Emirates se prepara para aterrizar mientras una columna de humo se eleva desde un incendio en curso cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái el 16 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
Un avión Airbus A380 de Emirates se prepara para aterrizar mientras una columna de humo se eleva desde un incendio en curso cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái el 16 de marzo de 2026. (Foto de AFP).
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Por Agencia AFP

Un incidente relacionado con un dron provocó este lunes un incendio en un depósito de combustible cerca del aeropuerto de Dubái que afectó al tráfico aéreo.

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