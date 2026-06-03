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Irán atacó con drones el aeropuerto internacional de Kuwait.
Irán atacó con drones el aeropuerto internacional de Kuwait.
Por Agencia EFE

Kuwait denunció este miércoles que una persona murió y 63 resultaron heridas en los últimos ataques de Irán con drones y misiles contra el país árabe del golfo Pérsico, que causaron “importantes daños” en el aeropuerto internacional, según un comunicado oficial.

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