Un dron Shahed de Irán y una zona atacada en Emiratos Árabes Unidos. (Fotos: AFP).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Los drones kamikaze Shahed, fabricados por Irán, alarman a las naciones ricas del Golfo, pues han pasado de ser un arma relativamente desconocida a convertirse en una de las amenazas más inquietantes para las ricas monarquías árabes aliadas de Estados Unidos. Lanzados en oleadas y capaces de recorrer cientos o incluso miles de kilómetros, estos aparatos de bajo costo han logrado penetrar algunas de las defensas antiéreas más sofisticadas del mundo, golpeando bases militares, radares y puntos estratégicos.

