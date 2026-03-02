Escuchar
Columnas de humo se elevan sobre Dubái tras el impacto de un proyectil. (Foto de 2026 Planet Labs PBC / AFP).
Por Agencia AFP

Irán volvió a golpear el domingo bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel con misiles y drones, en represalia por los ataques del sábado que provocaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

