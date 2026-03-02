Irán volvió a golpear el domingo bases militares estadounidenses en Oriente Medio e Israel con misiles y drones, en represalia por los ataques del sábado que provocaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones en Manama (Bahréin) y Doha (Qatar), Dubái y hasta en Omán, que hasta ahora había sido preservado de los ataques.

El mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció que tres militares estadounidenses murieron y que otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la ofensiva.

Irán ya había lanzado el sábado ataques contra varias ciudades de la región, con dos muertos en Abu Dabi y columnas de humo sobre la icónica Palm de Dubái.

Teherán disparó misiles y drones contra aeropuertos, bases militares y zonas residenciales de los ricos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait.

En declaraciones a la cadena estadounidense NBC, el canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que los ataques no iban dirigidos a los países del Golfo, sino a las bases estadounidenses.

Este domingo por la noche, los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) prometieron defenderse de los ataques iraníes, e incluso “responder a la agresión” si es necesario, tras una reunión en la que debatieron una “respuesta unificada” a raíz del cierre de los aeropuertos.

Los ministros de Exteriores de los seis estados del CCG —Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait— “examinaron los cuantiosos daños resultantes de los traicioneros ataques iraníes” y debatieron los pasos para restablecer la estabilidad en la región.

El puerto de Jebel Ali en Dubái el 2 de marzo de 2026 tras un ataque con proyectiles iraníes. (Foto de 2026 Planet Labs PBC / AFP). / -

Tres muertos en Emiratos Árabes Unidos

Desde el sábado, los bombardeos iraníes mataron a tres personas e hirieron a 58 en Emiratos Árabes Unidos, anunciaron este domingo las autoridades.

Tres ciudadanos pakistaníes, nepalíes y bangladesíes murieron, precisó el Ministerio de Defensa, que dijo que, desde el sábado, Abu Dabi detectó 165 misiles balísticos -152 de los cuales fueron destruidos- y dos misiles de crucero.

Además, “se detectaron 541 drones, de los que 506 fueron interceptados y destruidos”, según el ministerio.

El país afirmó que se reserva el derecho de responder a estos ataques, y denunció “una peligrosa escalada”.

Doce heridos en Kuwait

Kuwait, que ha cerrado su espacio aéreo, indicó una persona murió y que 32 resultaron heridas a raíz de estos ataques.

Todos ellos eran de “nacionalidades extranjeras”, dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah al Sanad, en un comunicado.

Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil informó que un dron alcanzó el aeropuerto internacional de Kuwait y que hirió levemente a empleados y provocó “daños materiales limitados en la terminal de pasajeros”.

Qatar denuncia violación de su soberanía

Ocho personas resultaron heridas en ataques iraníes llevados a cabo el sábado con 44 misiles y ocho drones contra Qatar, dijo un diplomático a la AFP bajo condición de anonimato.

Un sistema de radar de largo alcance resultó dañado en la base militar estadounidense de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense de la región, según la misma fuente.

Qatar considera la operación iraní como “una flagrante violación de su soberanía nacional” y se “reserva el derecho pleno de responder a este ataque”, anunció su Ministerio de Asuntos Exteriores.

Arabia Saudita condena la “agresión”

Arabia Saudita, potencia regional de peso, afirmó haber repelido ataques iraníes contra su capital, Riad, y su provincia oriental.

El país expresó “su más enérgica condena de los ataques iraníes” contra su territorio y, de forma más amplia, de la “agresión iraní” en la región.

El domingo, la Cancillería saudita convocó al embajador de Irán, indicó la institución en X.

Cuatro heridos en Bahréin

La agencia oficial Bahrain News Agency indicó en X que 45 misiles y nueve drones iraníes habían sido abatidos, citando al ejército.

Cuatro personas resultaron heridas, según la agencia, que cita a los hospitales públicos.

Bahréin declaró haber evacuado un barrio de su capital, Manama, que alberga la sede de la Quinta Flota estadounidense, blanco anteriormente de misiles iraníes.

La embajada de Estados Unidos en Baréin indicó en X que “recibió información confirmada de que el hotel Crowne Plaza de Manama fue bombardeado” este domingo y que hubo “heridos”; y advirtió que “los hoteles podrían ser blanco de futuros ataques”.

Dos heridos en Omán

Omán, que medió tres rondas de conversaciones entre iraníes y estadounidenses, había quedado fuera de los ataques, pero de acuerdo con fuentes omaníes eso cambió el domingo.

“Una fuente de seguridad informó que el puerto comercial de Duqm fue atacado por dos drones”, que dejaron dos trabajadores heridos, señaló la Agencia de Noticias de Omán en una publicación en redes sociales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, pidió este domingo “un alto al fuego y un retorno al diálogo (...) para responder a las reivindicaciones de todas las partes”, indicó su ministerio en un informe sobre una conversación que mantuvo el canciller con su par iraní, Abás Araqchi.