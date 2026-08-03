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Resumen

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Misiles iraníes Zolfaghar se exhiben sobre una pancarta con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en la plaza Azadi de Teherán, Irán, el 30 de julio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Misiles iraníes Zolfaghar se exhiben sobre una pancarta con la imagen del presidente estadounidense Donald Trump en la plaza Azadi de Teherán, Irán, el 30 de julio de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia EFE

Irán ejecutó este lunes a dos hombres condenados supuestamente por espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mosad, tras acusarles de facilitar a Israel coordenadas, imágenes e información sobre instalaciones militares y de seguridad durante la actual guerra y el conflicto de los 12 días del año pasado.

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