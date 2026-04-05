Las autoridades iraníes ejecutaron el domingo a dos hombres condenados por actuar en nombre de Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales de enero, informó la justicia.

“Mohamad-Amin Biglari y Shahin Vahedparast (...) fueron ahorcados después de que el caso fuera revisado y el veredicto final confirmado por la Corte Suprema” , indicó Mizan, la agencia de información del poder judicial.

Los dos hombres participaron en las protestas antigubernamentales de este año, que tuvieron su momento de mayor intensidad en enero.

Desde que el 28 de marzo empezó la guerra desatada por el ataque a Irán de Israel y Estados Unidos, se han llevado a cabo en el país ejecuciones de personas vinculadas a las protestas o a grupos de oposición, en concreto miembros de la organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), calificada de “terrorista”.

El sábado, Irán ejecutó a dos miembros del MEK, después de que otros cuatro integrantes condenados de este grupo fueran ahorcados a principios de semana.

Y el jueves, las autoridades ejecutaron a un joven de 18 años declarado culpable de haber trabajado para Israel y Estados Unidos durante las protestas, tras otras tres ejecuciones por los mismos motivos en marzo.

El poder ha reconocido más de 3.000 muertos en las protestas mientras que la oenegé estadounidense Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha contabilizado más de 7.000 muertos.

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