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La Policía iraní prepara una ejecución pública. (Archivo). (Foto: Abedin Taherkenareh/EPA/picture-alliance/dpa)
La Policía iraní prepara una ejecución pública. (Archivo). (Foto: Abedin Taherkenareh/EPA/picture-alliance/dpa)
Por Agencia AFP

Las autoridades iraníes ejecutaron el domingo a dos hombres condenados por actuar en nombre de Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales de enero, informó la justicia.

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