Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Las autoridades iraníes ejecutaron el domingo a dos hombres condenados por actuar en nombre de Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales de enero, informó la justicia.
Las autoridades iraníes ejecutaron el domingo a dos hombres condenados por actuar en nombre de Israel y Estados Unidos durante las protestas antigubernamentales de enero, informó la justicia.
LEE: Trump dice que el Ejército de EE.UU. rescató con vida al segundo piloto del caza F-15 derribado en Irán
“Mohamad-Amin Biglari y Shahin Vahedparast (...) fueron ahorcados después de que el caso fuera revisado y el veredicto final confirmado por la Corte Suprema”, indicó Mizan, la agencia de información del poder judicial.
Los dos hombres participaron en las protestas antigubernamentales de este año, que tuvieron su momento de mayor intensidad en enero.
Desde que el 28 de marzo empezó la guerra desatada por el ataque a Irán de Israel y Estados Unidos, se han llevado a cabo en el país ejecuciones de personas vinculadas a las protestas o a grupos de oposición, en concreto miembros de la organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), calificada de “terrorista”.
El sábado, Irán ejecutó a dos miembros del MEK, después de que otros cuatro integrantes condenados de este grupo fueran ahorcados a principios de semana.
MÁS: Cómo la guerra en Irán ha afectado el turismo en Tierra Santa y el Medio Oriente
Y el jueves, las autoridades ejecutaron a un joven de 18 años declarado culpable de haber trabajado para Israel y Estados Unidos durante las protestas, tras otras tres ejecuciones por los mismos motivos en marzo.
El poder ha reconocido más de 3.000 muertos en las protestas mientras que la oenegé estadounidense Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha contabilizado más de 7.000 muertos.
VIDEO RECOMENDADO
- Así es el arriesgado plan de Estados Unidos para extraer el uranio enriquecido de Irán
- Irán advierte de “ataques devastadores y continuos” a EE.UU. si agrede sus infraestructuras energéticas
- Efemérides del 5 de abril: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
- “Para Estados Unidos, intervenir en el estrecho de Ormuz sería como meter los pies en un pantano”
- Sismo de magnitud 6,0 sacude el sur de Filipinas
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.