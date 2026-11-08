Irán ejecutó este domingo a tres hombres condenados por llevar a cabo “operaciones a favor de Estados Unidos e Israel” y participar en ataques armados contra instalaciones públicas durante las protestas antigubernamentales de enero, con lo que asciende a 39 el número de ahorcados por su participación en las movilizaciones.

“Las sentencias de muerte de Hasán Divband, Hamid Kazemi y Reza Zanganeh por participar en operaciones a favor de Israel, Estados Unidos y grupos hostiles, debido a su participación activa y armada en los disturbios (protestas) del 8 y 9 de enero, fueron ejecutadas”, anunció la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

El medio indicó que las ejecuciones se llevaron a cabo después de que el Tribunal Supremo confirmara las condenas.

Según Mizan, los tres condenados participaron en las masivas protestas del 8 y 9 de enero en Karaj, a 50 kilómetros al oeste de Teherán, donde presuntamente utilizaron armas de fuego, granadas artesanales y cócteles molotov, incendiaron instalaciones públicas y destruyeron una subestación eléctrica, lo que provocó cortes de suministro en algunas zonas.

La agencia judicial indicó que los acusados actuaron de manera coordinada y siguiendo instrucciones recibidas previamente, y que fueron detenidos tras una investigación de los servicios de inteligencia.

Además de la pena de muerte, la Justicia ordenó la confiscación de todos sus bienes, mientras que otros ocho acusados del mismo caso recibieron condenas de entre cinco y diez años de prisión.

Con estas tres ejecuciones la cifra de personas que han sido ahorcadas por condenas relacionadas con las protestas de enero asciende a al menos 39.

GRAF2332. TEHERAN, 23/09/2022.- Una manifestante hace el signo de la victoria en las marchas en favor del Gobierno en Teherán. Miles de iraníes marcharon este viernes en manifestaciones gubernamentales en contra las protestas que han sacudido a Irán durante la última semana por la muerte de Mahsa Amin tras ser detenida por llevar mal el velo. EFE/Jaime León / Jaime León

El martes pasado, las autoridades iraníes habían ejecutado a dos hombres condenados por su presunta implicación en la muerte de cuatro policías durante las protestas de enero en la ciudad central de Isfahán.

Aquellas movilizaciones estallaron por el deterioro de la situación económica y llegaron a exigir el fin de la República Islámica, pero fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

La República Islámica calificó las manifestaciones de disturbios o intento de golpe de Estado orquestado por Israel y Estados Unidos.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y, en 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981.

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