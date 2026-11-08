Resumen

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Manifestantes contra el gobierno de Irán durante una protesta cerca de Bryant Park, en el centro de Nueva York, este sábado 7 de noviembre de 2026. (Foto de VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press vía AFP).
Manifestantes contra el gobierno de Irán durante una protesta cerca de Bryant Park, en el centro de Nueva York, este sábado 7 de noviembre de 2026. (Foto de VANESSA CARVALHO / Brazil Photo Press vía AFP).
/ VANESSA CARVALHO
Por Agencia EFE

Irán ejecutó este domingo a tres hombres condenados por llevar a cabo “operaciones a favor de Estados Unidos e Israel” y participar en ataques armados contra instalaciones públicas durante las protestas antigubernamentales de enero, con lo que asciende a 39 el número de ahorcados por su participación en las movilizaciones.

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