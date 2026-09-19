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Resumen

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Una mujer iraní sostiene la bandera nacional de Irán frente a una valla publicitaria política en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, Irán, el 13 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Una mujer iraní sostiene la bandera nacional de Irán frente a una valla publicitaria política en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, Irán, el 13 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
/ ABEDIN TAHERKENAREH
Por Agencia EFE

Irán ejecutó este sábado a un hombre condenado a muerte por supuesto espionaje y colaboración con los servicios de inteligencia de Israel durante la guerra de los 12 días de junio de 2025.

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