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Fotografía de archivo de los sistemas de defensa aérea Iron Dome de Israel. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan
Fotografía de archivo de los sistemas de defensa aérea Iron Dome de Israel. Foto: EFE/EPA/Abir Sultan
Por Agencia EFE

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron la madrugada de este sábado haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, el primer ataque enviado desde este país en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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