Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron la madrugada de este sábado haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, el primer ataque enviado desde este país en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Los sistemas de defensa aérea están operativos para interceptar la amenaza”, apunta el mensaje publicado en el canal de Telegram de las FDI, que reclamó a la población seguir sus “directrices”.

Unos quince minutos después de informar de la amenaza, las autoridades actualizaron la situación al precisar que tras su evaluación “ya se permite salir de las zonas protegidas en todo el país”.

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Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, declararon en la noche del viernes estar listos para involucrarse en el conflicto en Oriente Medio con una intervención militar directa en caso de que nuevos actores se unan a Estados Unidos e Israel en su ofensiva contra Irán, o en caso de que el mar Rojo sea usado para ataques contra Irán.

En un pronunciamiento televisado, el portavoz del brazo militar de los hutíes Yahya Sarea aseguró que las fuerzas del grupo tienen “las manos en el gatillo” y están preparadas para intervenir bajo estas condiciones específicas que ampliarían la guerra en la región.

Sarea dijo que estas condiciones incluyen “la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán” y el “uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles” contra Teherán o contra cualquier país musulmán.

Ataque aéreo del Ejército de Israel sobre Teherán, Irán, el 18 de junio de 2025. Foto: EFE/ Abedin Taherkenareh

Estas declaraciones llegan al mes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán, bastión del “Eje de la resistencia” que incluye a los hutíes, entre otros grupos armados de Oriente Medio.

Durante la guerra en Gaza, los hutíes lanzaron más de 1.800 ataques contra Israel en apoyo a Palestina, que incluyen misiles balísticos, de crucero, hipersónicos, drones y barcos, según las cifras proporcionadas por los insurgentes yemeníes.

La mayoría de estos ataques son interceptados por Israel sin causar víctimas ni daños.

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