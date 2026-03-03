El Ejército de Israel anunció este miércoles una “amplia oleada de ataques” contra objetivos en Irán, luego de que la república islámica lanzó tres descargas de misiles contra el territorio israelí en las últimas horas.

Los objetivos atacados fueron “lugares de lanzamiento, sistemas de defensa antiaérea, y otras infraestructuras”, según las autoridades militares.

Las sirenas de ataque aéreo sonaron durante la noche en varias zonas de Israel mientras el ejército interceptaba proyectiles de Irán.

No hubo reportes inmediatos de daños importantes, aunque la policía informó que cayeron municiones en el área de Tel Aviv, donde una mujer sufrió heridas leves por metralla.

El conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán entra en su cuarto día con bombardeos cruzados. Confirmado ataque con drones a la embajada de EE.UU. que provocó un incendio. Washington ordena evacuación de ciudadanos de 14 países de Medio Oriente y cierra sedes diplomáticas en Riad y Kuwait. Israel intensifica ofensiva en Líbano contra Hezbolá. Irán anuncia ataques a base de EE.UU. en Varzín y lamenta 740 muertos, incluyendo procesión fúnebre por 165 escolares en Minab.

