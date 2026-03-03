Escuchar
Una columna de humo se eleva después de un ataque a la capital iraní, Teherán, el 3 de marzo de 2026. (ATTA KENARE / AFP)
Por Agencia AFP

El Ejército de Israel anunció este miércoles una “amplia oleada de ataques” contra objetivos en Irán, luego de que la república islámica lanzó tres descargas de misiles contra el territorio israelí en las últimas horas.

