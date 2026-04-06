Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Irán afirmó este domingo que frustró un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto de un caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas varias aeronaves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que habían rescatado con vida al militar. (Foto: EFE/ Tasnim News)
Irán afirmó este domingo que frustró un intento de Estados Unidos de rescatar al piloto de un caza derribado, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas varias aeronaves, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que habían rescatado con vida al militar. (Foto: EFE/ Tasnim News)
Por Agencia AFP

El Ejército iraní dijo el lunes que la “retórica arrogante” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, entre otras cosas, afirmó que puede destruir Irán en una noche, no altera sus planes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.