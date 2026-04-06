El Ejército iraní dijo el lunes que la “retórica arrogante” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, entre otras cosas, afirmó que puede destruir Irán en una noche, no altera sus planes.

“La retórica grosera y arrogante, así como las amenazas infundadas del desquiciado presidente estadounidense, que se encuentra en un callejón sin salida y justifica las sucesivas derrotas del ejército estadounidense, no tienen ningún efecto sobre la continuación de la ofensiva y las operaciones aplastantes” del ejército iraní, declaró el portavoz de las fuerzas armadas, Khatam Al Anbiya.

Trump reiteró este lunes sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar “todo el país” el martes si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Trump impuso como plazo límite la noche del martes para que las autoridades iraníes vuelvan a abrir este paso clave de la región del Golfo, una vía marítima por donde transitaba un 20% de las exportaciones de petróleo antes de la guerra.

El presidente estadounidense Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre Irán desde la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL) / YURI GRIPAS / POOL

“Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa. Después, dijo que Estados Unidos puede arrasar todos los puentes y plantas energéticas en “cuatro horas”.

En medio de las amenazas, Trump afirmó que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con Irán es un “paso muy significativo” pero “no es suficiente”.

Por su parte, Irán rechazó una propuesta de cese al fuego con Estados Unidos e Israel, porque insistió en “la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto”, reportó la agencia estatal iraní Irna.

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Cerca de 40 países llamaron a la "reapertura inmediata e incondicional" del estrecho de Ormuz al término de una reunión virtual organizada por el Reino Unido, informó este jueves 2 de abril la ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper. (AFP)

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