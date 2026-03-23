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Imagen de archivo de tropas israelíes. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Imagen de archivo de tropas israelíes. Foto: EFE/EPA/Atef Safadi
Por Agencia AFP

La caída de dos misiles iraníes que causó decenas de heridos en dos ciudades del sur de Israel se debió a un fallo del sistema antimisiles “Honda de David”, afirmó este lunes el ejército israelí a la AFP.

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