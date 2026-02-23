Así es el gigantesco despliegue militar de Estados Unidos listo para un posible ataque contra Irán

El despliegue militar de Estados Unidos cerca de Irán ha alcanzado una magnitud no vista en décadas en el Medio Oriente: portaaviones nucleares, cientos de aeronaves de combate, destructores con misiles guiados y miles de soldados posicionados estratégicamente configuran una fuerza de ataque lista para actuar en cuestión de horas, a la espera únicamente de una decisión política en Washington.

Según reportes recientes de medios internacionales, el Pentágono ha concentrado en el Medio Oriente un dispositivo militar que combina capacidad ofensiva, vigilancia permanente y defensa antimisiles.

Dos grupos de portaaviones encabezan el despliegue naval, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, respaldados por una flotilla de buques de guerra capaces de lanzar misiles de precisión a larga distancia.

El USS Abraham Lincoln tiene capacidad para 65 aviones mientras que el USS Gerald R Ford para 75. Cada uno de estos portaaviones va acompañado por tres destructores de misiles guiados.

El despliegue militar de Estados Unidos cerca de Irán. (AFP).

En el aire, el componente es igualmente robusto: más de 400 aeronaves —entre cazas furtivos, aviones de reconocimiento electrónico, patrullas marítimas y tanqueros de reabastecimiento— permiten operaciones continuas y ataques simultáneos desde distintos frentes. Este poder aéreo se complementa con bases militares reforzadas y unos 15.000 efectivos desplegados en puntos estratégicos del Golfo Pérsico, el Mediterráneo oriental y zonas cercanas a rutas marítimas clave.

La cadena de noticias CNN informó que al menos 18 cazas furtivos F-35 Lightning II están ahora estacionados en la base aérea Muwaffaq Salti, en el norte de Jordania.

También citó imágenes satelitales que muestran la llegada de varios E/A-18 Growlers a la base, aviones que son capaces de librar campañas de guerra electrónica contra defensas aéreas enemigas e infraestructuras de comunicaciones.

Mientras que en la base aérea Príncipe Sultán de Arabia Saudita, CNN confirmó la llegada de aviones militares estadounidenses adicionales, entre ellos varios E-3 Sentry, que son esenciales para advertir a los comandantes estadounidenses sobre la llegada de fuerzas enemigas o misiles y facilitar las comunicaciones en el campo de batalla.

El portaaviones estadounidense USS Gerald Ford cruzando el Estrecho de Gibraltar en su camino al Medio Oriente. (Foto de David Parody / DM Parody / AFP). / DAVID PARODY

Según datos de FlightRadar24, Estados Unidos vigila de manera constante el estrecho de Ormuz con aviones P-8 Poseidon y drones MQ-4 Triton, que tienen su en los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros lugares de la región.

En cuanto a Irán, CNN refirió que está reforzando varias de sus instalaciones nucleares, usando concreto y grandes cantidades de tierra para enterrar sitios clave.

En este punto, cabe precisar que la noche del miércoles la prensa estadounidense informó que los estrategas militares del Pentágono ya tienen listos los planes de ataques contra Irán, y que solo están a la espera de la orden de Trump para entrar en acción. Sin embargo, el mandatario dijo el jueves que le daba 10 días a la República Islámica para negociar el fin de su programa nuclear.

El domingo, el canciller iraní, Abás Araqhchi, declaró que hay “buenas posibilidades” de resolver las diferencias entre su país y Estados Unidos sobre el programa nuclear por la vía diplomática. Agregó que espera un nuevo ciclo de conversaciones el jueves en Ginebra.

Presión primero y ataque después si falla la negociación

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / varias fuentes / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS -

El especialista en temas de defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre sostiene que el actual movimiento militar estadounidense responde a una lógica estratégica clara: “primero disuasión, luego coerción y, si falla la negociación, acciones punitivas”.

Según explica a El Comercio, Washington está aplicando una doctrina de “gradualidad y ultimátum por fases”, en la que el despliegue visible de fuerza busca presionar a Teherán antes de recurrir a un ataque directo.

Refiere que este enfoque coincide con la estrategia histórica atribuida al presidente Trump de mantener “todas las opciones sobre la mesa”, es decir, combinar presión diplomática, militar y psicológica para forzar concesiones. En esa línea, el mandatario ha señalado que evalúa incluso un ataque limitado si no se logra un acuerdo nuclear.

Gómez de la Torre subraya que “el músculo militar desplegado no es simbólico. Estados Unidos concentra actualmente dos portaaviones y una amplia flota de escolta en la región, parte del mayor despliegue desde la guerra de Irak”.

En el componente aéreo, dice que la presencia de cazas furtivos y escuadrones de ataque indica preparación para operaciones reales y que no se trata solo de una demostración de fuerza.

Iraníes pasan junto a una enorme valla publicitaria con un poema en persa que dice "La voluntad humana vencerá al mal" en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 21 de febrero de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH). / ABEDIN TAHERKENAREH

Para Gómez de la Torre, este patrón demuestra coherencia estratégica con decisiones previas de Washington: no se trata de un movimiento improvisado, sino de una secuencia planificada destinada a forzar negociaciones bajo presión, insiste.

Sin embargo, advierte que el escenario iraní difiere de otros conflictos recientes como el de Venezuela, donde Estados Unidos intervino militarmente para capturar a Nicolás Maduro, porque existe un riesgo real de regionalización del conflicto si estalla un enfrentamiento, dado que varios países vecinos de la República Islámica son aliados de Estados Unidos y que Israel forma parte del equilibrio estratégico.

Sobre una eventual respuesta iraní, el analista prevé que no sería convencional. Señala que Teherán probablemente recurriría a tácticas asimétricas: misiles balísticos de distintos alcances, drones —incluidos ataques en enjambre— y la activación de milicias aliadas en distintos puntos de la región, una combinación diseñada para compensar su desventaja frente al poder militar estadounidense.