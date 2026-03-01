Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre sostiene un cartel del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, quien murió en ataques conjuntos estadounidenses e israelíes. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Un hombre sostiene un cartel del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, quien murió en ataques conjuntos estadounidenses e israelíes. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

El ayatola Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado el domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará el país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, informó hoy la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.