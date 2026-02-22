El canciller de Irán afirma que hay “buenas posibilidades” de encontrar una solución con EE.UU.

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró este domingo que hay “buenas posibilidades” de resolver las diferencias entre su país y Estados Unidos sobre el programa nuclear por la vía diplomática.

“ Creo que todavía hay buenas posibilidades de alcanzar una solución diplomática basada en un juego en el que todos salgan ganando ”, declaró el ministro Araqhchi a la cadena estadounidense CBS y añadió que los negociadores están trabajando “en los elementos de un acuerdo y en el borrador del texto”.

Sobre el enriquecimiento de uranio, al que se opone Estados Unidos, Araqhchi afirmó: “Como país soberano, tenemos todo el derecho a decidir por nosotros mismos y por nuestra cuenta”.

Información en desarrollo...