El canciller de Irán afirma que hay “buenas posibilidades” de encontrar una solución con EE.UU.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, habla durante una conferencia de prensa en Estambul, el 30 de enero de 2026. (Handout / Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró este domingo que hay “buenas posibilidades” de resolver las diferencias entre su país y Estados Unidos sobre el programa nuclear por la vía diplomática.

