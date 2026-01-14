El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, en El Cairo, el 9 de septiembre de 2025. (Ahmed HASAN / AFP)
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, en El Cairo, el 9 de septiembre de 2025. (Ahmed HASAN / AFP)
/ AHMED HASAN
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El canciller de Irán asegura que “no hay plan de ahorcamientos” de manifestantes
Resumen de la noticia por IA
El canciller de Irán asegura que “no hay plan de ahorcamientos” de manifestantes

El canciller de Irán asegura que “no hay plan de ahorcamientos” de manifestantes

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro de Relaciones Exteriores de , , afirmó este miércoles que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden el país y rechazó las versiones que circulan sobre ejecuciones por ese motivo.

El canciller señaló, durante una entrevista exclusiva con Fox News, que las versiones sobre ahorcamientos forman parte de una campaña de desinformación y reiteró que no se planea ejecutar a ningún manifestante.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump dice que ha sido informado de que “las matanzas en Irán están cesando y no hay planes para ejecuciones”

Puedo decir con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento”, aseguró Araqchi durante la entrevista.

El jefe de la diplomacia iraní subrayó que las protestas internas ya se encuentran bajo control según su Gobierno y que las muertes recientes no son responsabilidad directa de las autoridades iraníes.

Deben buscar a los responsables fuera de Irán. Tenemos evidencias de que se trata de un complot israelí que ha fracasado”, afirmó Araqchi, quien pidió a la comunidad internacional centrarse en soluciones diplomáticas y evitar medidas que puedan escalar la tensión en la región.

Antes de la transmisión de la entrevista del canciller, Trump había asegurado que según informes las ejecuciones y matanzas de manifestantes en Irán aparentemente han cesado.

Me han informado que la violencia ha parado y que no hay planes de ahorcamientos en este momento”, aseguró el mandatario, sin detallar la fuente de su información.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es el ayatola Alí Jamenei, el líder supremo de Irán que enfrenta las mayores protestas contra el sistema teocrático

Trump también advirtió al régimen iraní sobre posibles acciones si la represión se reanudara y pidió respeto a los derechos de los ciudadanos.

El martes Trump había dicho que: “el pueblo iraní merece ser tratado con humanidad. Si empiezan a colgar a manifestantes, tomaremos medidas muy fuertes”.

Por su parte, Irán pidió a Trump no repetir “el mismo error” de junio en referencia a los ataques sobre las instalaciones nucleares en 2025 y buscar salidas diplomáticas.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el martes 13 de enero a los iraníes que mantengan las manifestaciones, tomen las instituciones y registren los nombres de "los asesinos y los abusadores", en momentos en que las protestas son reprimidas por las autoridades. Mientras, varios países europeos convocaron a los representantes de Irán, a raíz de la represión de las protestas, que habrían dejado más de 700 muertos. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC