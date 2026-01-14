El canciller de Irán asegura que “no hay plan de ahorcamientos” de manifestantes

Escucha la noticia
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abas Araqchi, afirmó este miércoles que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden el país y rechazó las versiones que circulan sobre ejecuciones por ese motivo.
El canciller señaló, durante una entrevista exclusiva con Fox News, que las versiones sobre ahorcamientos forman parte de una campaña de desinformación y reiteró que no se planea ejecutar a ningún manifestante.
“Puedo decir con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento”, aseguró Araqchi durante la entrevista.
El jefe de la diplomacia iraní subrayó que las protestas internas ya se encuentran bajo control según su Gobierno y que las muertes recientes no son responsabilidad directa de las autoridades iraníes.
“Deben buscar a los responsables fuera de Irán. Tenemos evidencias de que se trata de un complot israelí que ha fracasado”, afirmó Araqchi, quien pidió a la comunidad internacional centrarse en soluciones diplomáticas y evitar medidas que puedan escalar la tensión en la región.
Antes de la transmisión de la entrevista del canciller, Trump había asegurado que según informes las ejecuciones y matanzas de manifestantes en Irán aparentemente han cesado.
“Me han informado que la violencia ha parado y que no hay planes de ahorcamientos en este momento”, aseguró el mandatario, sin detallar la fuente de su información.
Trump también advirtió al régimen iraní sobre posibles acciones si la represión se reanudara y pidió respeto a los derechos de los ciudadanos.
El martes Trump había dicho que: “el pueblo iraní merece ser tratado con humanidad. Si empiezan a colgar a manifestantes, tomaremos medidas muy fuertes”.
Por su parte, Irán pidió a Trump no repetir “el mismo error” de junio en referencia a los ataques sobre las instalaciones nucleares en 2025 y buscar salidas diplomáticas.
