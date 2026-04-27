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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchi, durante una conferencia de prensa en el Centro de Congresos Lutfi Kırdar en Estambul, el 22 de junio de 2025. (Foto de OZAN KOSE / AFP)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchi, durante una conferencia de prensa en el Centro de Congresos Lutfi Kırdar en Estambul, el 22 de junio de 2025. (Foto de OZAN KOSE / AFP)
/ OZAN KOSE
Por Agencia AFP

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, responsabilizó este lunes a Estados Unidos del fracaso de las conversaciones de paz en Pakistán, al llegar a Rusia para una reunión con el presidente, Vladimir Putin.

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