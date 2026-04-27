El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abas Araqchi, responsabilizó este lunes a Estados Unidos del fracaso de las conversaciones de paz en Pakistán, al llegar a Rusia para una reunión con el presidente, Vladimir Putin.

“El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos, debido a las exigencias excesivas”, dijo Araqchi, citado por los medios estatales iraníes.

PUEDES VER: El canciller de Irán se reúne este lunes con Putin para hablar del desarrollo de la guerra con Estados Unidos e Israel

El canciller también sostuvo que “el paso seguro por el estrecho de Ormuz es un asunto global importante”.

Casi tres semanas después del alto el fuego alcanzado tras 40 días de combates entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Rusia sigue siendo uno de los principales apoyos de la república islámica.

Según medios estatales rusos, Putin le dijo a Araqchi que Moscú hará “todo” lo que esté en su mano para alcanzar la paz en Oriente Medio.

El presidente estadounidense Donald Trump sube a bordo del Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland, el 24 de abril de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP) / KENT NISHIMURA

Los intentos de impulsar las conversaciones sobre el alto al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz han fracasado hasta ahora, frente a la firmeza manifestada tanto por Washignton como por Teherán. A principios de abril, Pakistán -que interviene como mediador- acogió una primera ronda de encuentros.

La delegación estadounidense presentó “exigencias excesivas”, apuntó Araqchi.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrá este lunes una reunión de crisis sobre Irán, indicaron medios estadounidenses. En ella se abordará “el actual estancamiento de las negociaciones con Irán y las opciones posibles para las próximas etapas de la guerra”, afirmó en X un periodista de la plataforma Axios.