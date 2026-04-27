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El presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán Abbas Araghchi se dan la mano durante una reunión en el Kremlin el 23 de junio de 2025. (Foto de Alexander KAZAKOV / AFP).
El presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Asuntos Exteriores de Irán Abbas Araghchi se dan la mano durante una reunión en el Kremlin el 23 de junio de 2025. (Foto de Alexander KAZAKOV / AFP).
/ ALEXANDER KAZAKOV
Por Agencia EFE

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, afirmó este lunes a su llegada a San Petersburgo que “la reunión de hoy (con el presidente ruso, Vladímir Putin) será una buena oportunidad para discutir la evolución de la guerra y revisar la situación actual”.

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