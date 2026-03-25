El Ejército israelí afirmó este jueves haber llevado a cabo “ataques a gran escala” en varias zonas de Irán, entre ellas Isfahán, en el centro del país.

“Hace poco, el ejército israelí completó una serie de ataques a gran escala contra infraestructuras del régimen terrorista iraní en varios lugares del país”, indicaron en comunicado las fuerzas militares, en el vigésimo séptimo día de la guerra en Oriente Medio desencadenada a finales de febrero por una ofensiva israelo-estadounidense.

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