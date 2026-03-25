Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una imagen generada por usuarios, publicada y compartida en redes sociales el 14 de marzo de 2026, muestra columnas de humo elevándose sobre la ciudad iraní de Isfahán tras los ataques. (UGC / AFP)
Una imagen generada por usuarios, publicada y compartida en redes sociales el 14 de marzo de 2026, muestra columnas de humo elevándose sobre la ciudad iraní de Isfahán tras los ataques. (UGC / AFP)
/ -
Por Agencia AFP

El Ejército israelí afirmó este jueves haber llevado a cabo “ataques a gran escala” en varias zonas de Irán, entre ellas Isfahán, en el centro del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.