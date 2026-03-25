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Soldados de Israel intentan remolcar un tanque atascado en el barro en el lado israelí de la frontera con Líbano, en la Alta Galilea, el 21 de marzo de 2026. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
Soldados de Israel intentan remolcar un tanque atascado en el barro en el lado israelí de la frontera con Líbano, en la Alta Galilea, el 21 de marzo de 2026. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
/ ODD ANDERSEN
Por Agencia EFE

El Ejército israelí aprobó un marco para llamar hasta 400.000 soldados reservistas a prestar servicios en la actual escalada contra Irán y la operación contra el grupo chiita Hezbolá en el Líbano.

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