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En esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, se ve al petrolero Bili, con bandera de Gambia, fondeado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
En esta imagen, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, se ve al petrolero Bili, con bandera de Gambia, fondeado en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia EFE

El Ejército de Irán anunció la madrugada de este jueves el cierre del estrecho de Ormuzpor completo” a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo.

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