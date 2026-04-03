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Una mujer iraní vestida con un chador negro sostiene un cartel del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Una mujer iraní vestida con un chador negro sostiene un cartel del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei. Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

El Ejército iraní advirtió este viernes, tras el bombardeo a un puente en construcción en la provincia de Alborz, que cualquier ataque contra estas infraestructuras o contra plantas eléctricas provocarán ataques “más devastadores que nunca” no solo a EE. UU. e Israel sino a sus aliados.

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