El ejército israelí dijo este martes que está decidido a “localizar, encontrar y neutralizar” al nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana.

“No se oye ni se ve a Mojtaba Jamenei (…) pero puedo decir algo: seguiremos persiguiendo a toda persona que represente una amenaza para Israel. No habrá impunidad, lo vamos a localizar, encontrar y neutralizar”, declaró el portavoz militar Effie Defrin en un discurso televisado.

Este martes, los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron la muerte del comandante de la fuerza paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, anunciada por la mañana por Israel.

Israel informó que el poderoso secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani, y el general Soleimani, jefe de la milicia Basij, encargado del aparato represivo central de Irán, murieron en bombardeos nocturnos.

Irán no ha confirmado aún la muerte de Larijani, una figura clave del régimen iraní desde hace décadas que ejercía como uno de los estrategas en la guerra.

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