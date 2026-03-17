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Una declaración del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, transmitida por televisión el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP).
Una declaración del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, transmitida por televisión el 12 de marzo de 2026. (Foto: AFP).
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Por Agencia AFP

El ejército israelí dijo este martes que está decidido a “localizar, encontrar y neutralizar” al nuevo guía supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana.

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